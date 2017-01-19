Росія запросила США на переговорний майданчик щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запросила США на переговорний майданчик щодо Сирії, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Уже запросили", - сказав С.Лавров, відповідаючи на питання, за яких умов РФ може запросити США на переговорний майданчик щодо Сирії.
Раніше С.Лавров заявив, що Москва розраховує на прийняття адміністрацією Д.Трампа запрошення в Астану на переговори щодо Сирії.
Нагадаємо, днем початку перемовин щодо Сирії називали 23 січня.
Сирійські повстанці підтвердили участь у переговорах в Астані.