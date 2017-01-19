Росія запросила США на переговорний майданчик щодо Сирії

"Уже запросили", - сказав С.Лавров, відповідаючи на питання, за яких умов РФ може запросити США на переговорний майданчик щодо Сирії.

Раніше С.Лавров заявив, що Москва розраховує на прийняття адміністрацією Д.Трампа запрошення в Астану на переговори щодо Сирії.

Нагадаємо, днем початку перемовин щодо Сирії називали 23 січня.

Сирійські повстанці підтвердили участь у переговорах в Астані.