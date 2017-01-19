Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Уже пригласили", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ может пригласить США на переговорную площадку по Сирии.
Ранее С.Лавров заявил, что Москва рассчитывает на принятие администрацией Д.Трампа приглашения в Астану на переговоры по Сирии.
Напомним, днем начала переговоров по Сирии называли 23 января .
Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане.