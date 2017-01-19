Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии

"Уже пригласили", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ может пригласить США на переговорную площадку по Сирии.

Ранее С.Лавров заявил, что Москва рассчитывает на принятие администрацией Д.Трампа приглашения в Астану на переговоры по Сирии.

Напомним, днем начала переговоров по Сирии называли 23 января .

Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане.