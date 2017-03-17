Росія заплатила екс-радникові Д.Трампа понад 67 тис. дол. - конгресмен
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Колишній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флінн отримав до президентських виборів у США від російських компаній понад 67 тисяч доларів. Конгресмен-демократ Елайджа Каммінгс стверджує, що про це свідчать оприлюднені ним напередодні документи, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як зазначається, документи свідчать, що М.Флінн отримав 11 тисяч 250 доларів за два виступи у Вашингтоні - один у серпні 2016 року від російської авіакомпанії “Волга - Дніпро”, інший - у вересні того ж року від американської дочки російської компанії з кібербезпеки “Лабораторія Касперського”.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що М.Флінн прийняв 33 тисячі 750 доларів від фінансованого урядом Росії телеканалу RT.
Член палати представників США від штату Меріленд Елайджа Каммінгс попросив адміністрацію президента Д.Трампа всебічно зареєструвати контакти М.Флінна з іноземними урядами та інтересами.
У лютому М.Флінна було усунено з посади радника з національної безпеки, заявивши, що цей чиновник ввів в оману віце-президента Майка Пенса та інших офіційних осіб Білого дому про зміст своїх розмов із послом Росії в США.
Наразі відбувається розслідування щодо Зв’язків Флінна з Росією з боку ФБР і профільних комітетів Конгресу США.
Нагадаємо, CNN повідомив про зміну позиції РФ з приходом нового радника Д.Трампа.