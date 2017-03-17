Россия заплатила экс-советнику Д.Трампа более 67 тыс. долл. - конгрессмен

Как отмечается, документы свидетельствуют, что М.Флинн получил 11 тыс. 250 долларов за два выступления в Вашингтоне - одно в августе 2016 года от российской авиакомпании "Волга - Днепр", другое - в сентябре того же года от американской "дочки" российской компании по кибербезопасности " лаборатория Касперского ".

Ранее американские СМИ сообщили, что М.Флинн принял 33 тыс. 750 долларов от финансируемого правительством России телеканала RT.

Член палаты представителей США от штата Мэриленд Элайджа Каммингс попросил администрацию президента Д.Трамп всесторонне зарегистрировать контакты М.Флинна с иностранными правительствами и интересами.

В феврале М.Флинна был отстранен от должности советника по национальной безопасности, заявив, что этот чиновник ввел в заблуждение вице-президента Майка пенсий и других официальных лиц Белого дома о содержании своих бесед с послом России в США.

Сейчас происходит расследование связей Флинна с Россией со стороны ФБР и профильных комитетов Конгресса США.

Напомним, CNN сообщил о изменении позиции РФ с приходом нового советника Д.Трампа.