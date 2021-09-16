Росія закликала Чехію не видавати Україні учасника анексії Криму Франчетті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Росія закликає Чехію відпустити затриманого громадянина РФ, учасника окупації Автономної Республіки Крим Олександра Франчетті. Про це повідомила прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
За словами російської чиновниці, "недружні дії" проти російських громадян "матимуть наслідки".
"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина і отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону прийняти зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади", - висловилася представниця МЗС РФ.
Доповнення
Нещодавно в Чехії в празькому аеропорту затримали громадянина Росії Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Автономної Республіки Крим в 2014 році. Арешт росіянина відбувся за ордером України.
Франчетті в 2014 році брав участь в анексії Криму. Він прибув на півострів за два дні до початку конфлікту і сформував воєнізоване угруповання "Північний вітер", учасники якого стежили за безпекою ліній електропередач, газопроводом і пересуванням машин. Угруповання підпорядковувалася офіцерам російської армії.