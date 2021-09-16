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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115736 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Россия призвала Чехию не выдавать Украине участника аннексии Крыма Франчетти

Россия призвала Чехию не выдавать Украине участника аннексии Крыма Франчетти

Киев  •  УНН

 • 22630 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Россия призывает Чехию отпустить задержанного гражданина РФ, участника оккупации Автономной Республики Крым Александра Франчетти. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам российской чиновницы, "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять решение, не допустив его политизации и не идти на поводу у украинской власти", - высказалась представительница МИД РФ.

Дополнение

Недавно в Чехии в пражском аэропорту задержали гражданина России Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Автономной Республики Крым в 2014 году. Арест россиянина состоялся по ордеру Украины.

Франчетти в 2014 году участвовал в аннексии Крыма. Он прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал военизированную группировку "Северный ветер", участники которой следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Группировка подчинялась офицерам русской армии.

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