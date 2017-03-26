Росія є найбільшою загрозою Європи з 1945 року – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На сьогодні Росія представляє собою найбільшу загрозу безпеки та єдинства Європи з 1945 року. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“На сьогодні Росія представляє собою найбільшу загрозу безпеки та єдинства Європи з 1945 року. Не можна говорити про зняття санкцій доти, доки Росія не буде переконано дотримуватися міжнародних правил. І санкції завдають більше шкоди, ніж визнає Кремль. Вони (санкції —ред.) повільно зменшують здатність Росії дестабілізувати Європу та світ”, — заявив П.Клімкін.
Крім того, міністр зауважив, що Росії не можна довіряти, і говорити з нею потрібно з позиції сили.
“Росія використовує слабкості. Це вона робить на двосторонніх переговорах, так само як і вона використовує РБ ООН, де зловживає правом вето, як один з п’яти постійних членів...Також Росія порушує свої обіцянки. Небагато хто з України міг би передбачити, що Росія "плюне“ на Будапештський меморандум, який Україна добровільно підписала, щоб зробити світ безпечнішим. І через 20 років Кремль не виконав жодних пунктів мінських домовленостей, в результаті понад 10 тис. осіб загинуло та 23 тис. поранено.
Уряд України зовсім інший, але розуміє настрої кремлівського керівництва... кожен дипломат, який мав справу з Кремлем скаже, що переговори треба вести тільки з позиції сили та міжнародної солідарності”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, за словами П.Клімкіна, апетити російської гегемонії не зупиняться на Україні.