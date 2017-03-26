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Россия является самой большой угрозой Европы с 1945 года - П.Климкин

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. На сегодня Россия представляет собой наибольшую угрозу безопасности и единства Европы с 1945 года. Об этом в интервью The Guardian заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"На сегодняшний день Россия представляет собой наибольшую угрозу безопасности и единства Европы с 1945 года. Нельзя говорить о снятии санкций до тех пор, пока Россия не будет убежденно придерживаться международных правил. И санкции наносят больше вреда, чем признает Кремль. Они (санкции ред.) медленно уменьшают способность России дестабилизировать Европу и мир ", - заявил П.Климкин.

Кроме того, министр отметил, что России нельзя доверять, и говорить с ней нужно с позиции силы.

"Россия использует слабости. Это она делает на двусторонних переговорах, так же как и она использует СБ ООН, где злоупотребляет правом вето, как один из пяти постоянных членов ... Также Россия нарушает свои обещания. Немногие из Украины мог бы предположить, что Россия "плюнет" на Будапештский меморандум, который Украина добровольно подписала, чтобы сделать мир более безопасным. И через 20 лет Кремль не выполнил никаких пунктов минских договоренностей, в результате более 10 тыс. Человек погибло и 23 тыс. ранены.

Правительство Украины совсем другой, но понимает настроения кремлевского руководства... каждый дипломат, который имел дело с Кремлем скажет, что переговоры надо вести только с позиции силы и международной солидарности ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по словам П.Климкина, аппетиты российской гегемонии не остановятся на Украине .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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