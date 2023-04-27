росія встановлює "зуби дракона" перед ймовірною контратакою України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. росія почала встановлювати протитанкові укріплення "зуби дракона" перед ймовірною контратакою України. Про це пише SkyNews, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, росія встановила "зуби дракона" рядами, одразу за 29-кілометровим протитанковим ровом у Запорізькій області.
До того ж, позаду цих протитанкових укріплень ворог вирив оборонні траншеї, де будуть розташовані окупаційні війська для боротьби зі штурмовими бригадами та натівськими бойовими машинами.
Супутникові знімки, зроблені Capella Space, дають змогу побчити розгалужену мережу російських укріплень, що простягаються сходом України та в напрямку Криму.
Військові експерти стверджують, що зведення такого захисту означає, що шанси України на успіх у майбутному контрнаступі залежать від здатності ефективно проводити комплексні комбіновані операції, а не від радянського методу виснаження.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни стверджують, що в російському керівництві наростає тривога через ймовірний контрнаступ України.