россия устанавливает "зубы дракона" перед вероятной контратакой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. россия начала устанавливать противотанковые укрепления "зубы дракона" перед вероятной контратакой Украины. Об этом пишет SkyNews, передает УНН.
Детали
Как отмечается, россия установила "зубы дракона" рядами, сразу за 29-километровым противотанковым рвом в Запорожской области.
К тому же, позади этих противотанковых укреплений враг вырыл оборонительные траншеи, где будут расположены оккупационные войска для борьбы со штурмовыми бригадами и натовскими боевыми машинами.
Спутниковые снимки, сделанные Capella Space, позволяют увидеть разветвленную сеть российских укреплений, простирающихся по востоку Украины и в направлении Крыма.
Военные эксперты утверждают, что возведение такой защиты означает, что шансы Украины на успех в будущем контрнаступлении зависят от способности эффективно проводить комплексные комбинированные операции, а не от советского метода истощения.
Напомним
В Институте изучения войны утверждают, что в российском руководстве нарастает тревога из-за вероятного контрнаступления Украины.