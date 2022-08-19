росія вперше за понад місяць не повідомила про "здобутки" на війні в Україні - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. росія вперше від 6 липня не повідомила про які-небудь територіальні "здобутки" в Україні. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише УНН.
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"18 серпня, вперше з 6 липня, не було ні заявлених, ні оцінених територіальних здобутків росії в Україні. Російські та українські джерела не заявляли про будь-які нові територіальні здобутки 18 серпня", - повідомили в Інституті.
При цьому вказано, що російські війська 18 серпня "проводили обмежені та безуспішні наземні атаки" на сході України.
Доповнення
Експерти ISW назвали можливі причини вибухів в тимчасово окупованому Криму.