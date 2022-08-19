россия впервые за более чем месяц не сообщила о "достижениях" на войне в Украине - ISW

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"18 августа, впервые с 6 июля, не было ни заявленных, ни оцененных территориальных достижений россии в Украине. Российские и украинские источники не заявляли о каких-либо новых территориальных достижениях 18 августа", - сообщили в Институте.

При этом указано, что российские войска 18 августа "проводили ограниченные и безуспешные наземные атаки" на востоке Украины.

Дополнение

Эксперты ISW назвали возможные причины взрывов во временно оккупированном Крыму.