россия впервые за более чем месяц не сообщила о "достижениях" на войне в Украине - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. россия впервые от 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных "достижениях" в Украине. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны (ISW), пишет УНН.
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"18 августа, впервые с 6 июля, не было ни заявленных, ни оцененных территориальных достижений россии в Украине. Российские и украинские источники не заявляли о каких-либо новых территориальных достижениях 18 августа", - сообщили в Институте.
При этом указано, что российские войска 18 августа "проводили ограниченные и безуспешные наземные атаки" на востоке Украины.
Дополнение
Эксперты ISW назвали возможные причины взрывов во временно оккупированном Крыму.