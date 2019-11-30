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Росія вперше провела випробування гіперзвукової ракети "Кинджал" в Арктиці - ЗМІ

Росія вперше провела випробування гіперзвукової ракети "Кинджал" в Арктиці - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10981 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Винищувач МіГ-31к в середині листопада вперше вистрілив гіперзвукової ракети "Кинджал" в російській Арктиці по полігону Пембой (розташований на північний схід від Воркути). Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Випробування пройшли в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, що знаходилася на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31к, що злетів з аеродрому Оленєгорськ", - сказало одне з джерел агентства.

Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинджал", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 Махов".

У Повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати надану джерелами інформацію.

"Кинджал" - новітній російський авіакомплекс, до складу якого входить літак-носій МіГ-31к і гіперзвукова ракета. За даними ЗМІ, ракета "Кинджал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". В даний час на дослідно-бойовому чергуванні стоїть одна ескадрилья МіГ-31к з гіперзвуковими ракетами в Південному військовому окрузі.

Нагадаємо, вперше про комплекс "Кинджал" повідомив президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам в березні 2018 року. Тоді були показані відеоматеріали випробування гіперзвукових ракет з його складу.

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