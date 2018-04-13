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Росія виводить стратегічний бізнес з країн потенційної агресії – Турчинов

Київ • УНН

 • 11305 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російська Федерація виводить стратегічний бізнес з країн потенційної агресії. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“Росія виводить свій стратегічний бізнес з країн своєї потенційної агресії. Коридор на Україну, країни Балтії, Польщу — тобто, країни першочергової потенційної агресії Російської Федерації”, — заявив О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, О.Турчинов назвав кількість військ, які РФ може висунути проти України.

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