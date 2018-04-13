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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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8 марта, 13:20 • 145873 просмотра

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Россия выводит стратегический бизнес из стран потенциальной агрессии - Турчинов

Россия выводит стратегический бизнес из стран потенциальной агрессии - Турчинов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российская Федерация выводит стратегический бизнес из стран потенциальной агрессии. Об этом во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

"Россия выводит свой стратегический бизнес из стран своей потенциальной агрессии. Коридор на Украину, страны Балтии, Польшу - то есть, страны первоочередной потенциальной агрессии Российской Федерации", - заявил Турчинов.

Как сообщал УНН, Турчинов назвал количество войск, которые РФ может выдвинуть против Украины.

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