Россия выводит стратегический бизнес из стран потенциальной агрессии - Турчинов

"Россия выводит свой стратегический бизнес из стран своей потенциальной агрессии. Коридор на Украину, страны Балтии, Польшу - то есть, страны первоочередной потенциальной агрессии Российской Федерации", - заявил Турчинов.

Как сообщал УНН, Турчинов назвал количество войск, которые РФ может выдвинуть против Украины.