росія вивела в море ракетоносій "Циклон", що не пройшов випробувань - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. росія вивела на бойове чергування в море ракетоносій "Циклон". Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.
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"Просто зараз в море вийшов корабель з власною назвою "Циклон". Це морська платформа для запуску крилатих ракет типу "Калібр". Просто нещодавно вийшов в море", - зазначив Плетенчук.
З його слів, дворічних випробувань цей корабель не пройшов - не зміг завершити.
"Платформа, яка побудована спеціально під цю задачу, як в принципі більше нічого не вміє і не має вміти, штатне озброєння якої не виконує більше ніяких функцій, окрім там самооборони, інше озброєння маю на увазі, він не вміє зупускати ракети", - вказав Плетенчук.
Доповнення
Сили оборони півдня України повідомляли 28 вересня, що корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 8 кораблів, із них 7 в Чорному та 1 в Азовському морях. І що в море виведений надводний ракетоносій «Циклон», спорядження якого передбачає 8 «Калібрів».