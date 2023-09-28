россия вывела в море ракетоноситель "Циклон", не прошедший испытаний - ВМС ВСУ

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Киев • УНН

 • 140965 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. россия вывела на боевое дежурство в море ракетоноситель "Циклон". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Прямо сейчас в море вышел корабль с собственным названием "Циклон". Это морская платформа для запуска крылатых ракет типа "Калибр". Просто недавно вышел в море", - отметил Плетенчук.

По его словам, двухлетних испытаний этот корабль не прошел - не смог завершить.

"Платформа, которая построена специально под эту задачу, как в принципе больше ничего не умеет и не должна уметь, штатное вооружение которой не выполняет больше никаких функций, кроме там самообороны, другое вооружение имею в виду, он не умеет запускать ракеты", - указал Плетенчук.

Дополнение

Силы обороны юга Украины сообщали 28 сентября, что корабельная группировка врага развернута в количестве 8 кораблей, из них 7 в Черном и 1 в Азовском морях. И что в море выведен надводный ракетоноситель «Циклон», снаряжение которого предусматривает 8 «Калибров».

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