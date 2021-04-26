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Росія вирішила вислати італійського дипломата: у Римі відреагували

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Росія оголосила персоною нон грата помічника аташе з питань оборони, військово-морського аташе при посольстві Італії, він повинен покинути країну протягом 24 годин, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ, передає УНН.

Деталі

Відповідні заходи російська сторона прийняла у відповідь на нібито “недружні і нічим не обгрунтовані дії італійської влади щодо військового аташе при посольстві Росії в Римі”.

Реакція Риму

У МЗС Італії вважають, що висилка співробітника військового аташату посольства Італії в Росії є несправедливою.

“Ми з глибоким жалем дізналися про рішення Російської Федерації вислати заступника військово-морського аташе посольства Італії в Москві з повідомленням за 24 години. Ми вважаємо це рішення необґрунтованим і несправедливим”, — йдеться в повідомленні міністерства.

За заявою італійського МЗС, рішення Риму про висилку російських дипломатів в березні було законним заходом, який Італія вжила на захист власної безпеки.

Контекст

31 березня влада Італії оголосили про рішення вислати двох співробітників посольства Росії. Днем раніше контррозвідка Італії провела операцію із затримання високопоставленого офіцера італійських Військово-морських сил. Йшлося про 56-річного капітана другого рангу Вальтера Біоте, батька чотирьох дітей. Він, як писала La Stampa, знімав секретні документи, а пізніше планував поділитися цією інформацією за гроші, передавши документи на USB-флешці. У офіцера були виявлені 5 тисяч євро.

Як зазначала Corriere della Sera, вивчення вилучених матеріалів показало, що крім італійських документів він передавав секретні матеріали НАТО. Тим самим, як зазначала газета, він створював загрозу безпеки не тільки своєї країни, але і іншим членам альянсу.

Разом з італійцем повідомлялося про затримання і другої людини — російського військового, який був акредитований при посольстві. На початку квітня стали відомі імена росіян, яких запідозрили в причетності до шпигунського скандалу і вислали в Москву. Це Дмитро Остроухов та Олексій Немудров. Агентство Nova з посиланням на свої джерела повідомляло, що Остроухов був співробітником апарату військового аташе російського посольства, саме він був затриманий при отриманні секретних документів італійськими карабінерами. Немудров, згідно з інформацією на сайті посольства, був військово-повітряним і військово-морським аташе.

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