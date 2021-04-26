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Россия решила выслать итальянского дипломата: в Риме отреагировали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии, он должен покинуть страну в течение 24 часов, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ, передает УНН.

Детали

Соответствующие меры российская сторона приняла в ответ на якобы “недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташе при посольстве России в Риме”.

Реакция Рима

В МИД Италии считают, что высылка сотрудника военного атташата посольства Италии в России является несправедливой.

“Мы с глубоким сожалением узнали о решении Российской Федерации выслать заместителя военно-морского атташе посольства Италии в Москве с уведомлением за 24 часа. Мы считаем это решение необоснованным и несправедливым”, — говорится в сообщении министерства.

По заявлению итальянского МИД, решение Рима о высылке российских дипломатов в марте было законной мерой, которую Италия приняла в защиту собственной безопасности.

Контекст

31 марта власти Италии объявили о решении выслать двух сотрудников посольства России. Днем ранее контрразведка Италии провела операцию по задержанию высокопоставленного офицера итальянских Военно-морских сил. Речь шла о 56-летнем капитане второго ранга Вальтере Биоте, отце четверых детей. Он, как писала La Stampa, снимал секретные документы, а позже планировал поделиться этой информацией за деньги, передав документы на USB-флешке. У офицера были обнаружены 5 тысяч евро.

Как отмечала Corriere della Sera, изучение изъятых материалов показало, что кроме итальянских документов он передавал секретные материалы НАТО. Тем самым, как отмечала газета, он создавал угрозу безопасности не только своей стране, но и другим членам альянса.

Вместе с итальянцем сообщалось о задержании и второго человека — российского военного, который был аккредитован при посольстве. В начале апреля стали известны имена россиян, которых заподозрили в причастности к шпионскому скандалу и выслали в Москву. Это Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров. Агентство Nova со ссылкой на свои источники сообщало, что Остроухов являлся сотрудником аппарата военного атташе российского посольства, именно он был задержан при получении секретных документов итальянскими карабинерами. Немудров, согласно информации на сайте посольства, был военно-воздушным и военно-морским атташе.

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