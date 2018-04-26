Росія використовує релігійний фактор в здійснені своєї агресії - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російський агресор широко використовує релігійний фактор в здійснені агресії. Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Ростислав Павленко, передає кореспондент УНН.
"Російський агресор широко використовує релігійний фактор в здійснені агресії, де гуманітарний фронт є і передбачає, нажаль, питання церковні, державно-релігійних, міжконфесійних і інших стосунків. Цей вимір не може залишатись без уваги. Як неодноразово зазначав Президент України, держава немає втручатись в церковні справи, але вона і не може залишатись осторонь втручання цих справ з боку іншої держави, тим більше держави-агресора", - підкреслив Р.Павленко.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко наголошує, що справа українців обирати свого Патріарха.