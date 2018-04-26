Россия использует религиозный фактор в осуществлении своей агрессии - АП

"Российский агрессор широко использует религиозный фактор в осуществлении агрессии, где гуманитарный фронт есть и предусматривает, к сожалению, вопросы церковные, государственно-религиозные, межконфессиональные и вопросы иных отношений. Это измерение не может оставаться без внимания. Как неоднократно отмечал Президент Украины, государства не должно вмешиваться в церковные дела , но оно и не может оставаться в стороне вмешательства в эти дела со стороны другого государства, тем более государства-агрессора ", - подчеркнул Р.Павленко.



Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко заявляет, что это дело украинцев выбирать своего Патриарха.