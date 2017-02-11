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Росія використовує міжнародні організації для посилення свого впливу в Європі – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Росія використовує міжнародні організації для просування своїх інтересів і легітимізації в європейському дискурсі. Про це пише у своїй статті на ZN.UA аналітик Інституту суспільно-економічних досліджень Олена Снігир, передає УНН.

Росія використовує міжнародні організації для посилення свого впливу в Європі – експерт

За словами О.Снігир, Росія використовує організації в різних цілях, в залежності від їх формату. Через великі організації з пріоритетом вироблення основ колективної політики Росія легітимізує в європейському дискурсі своє бачення міжнародного порядку. Серед таких організацій ОБСЄ та Рада Європи.

Обидві організації, за словами експерта, мають обмежений вплив на Росію. Найбільшою санкцією в Раді Європи є виключення Росії з свого складу, проте Рада ніколи не піде на такий крок. Єдиними заходами впливу на Росію в таких організаціях є резолюції, які не імперативні, а наносять лише репутаційні втрати. Вплив Росії в ОБСЄ значно зменшилася за останні роки, однак Росія все одно розглядає її як інструмент контролю над рішеннями держав Європи в сфері безпеки. У той же час, ОБСЄ єдина організація, яка інформує міжнародне співтовариство про перебіг подій на сході України. Регіональні організації використовуються за іншим принципом і з іншими мотивами. О.Снігир розглядає організації такого типу на прикладі Ради держав Балтійського моря та Організації Чорноморського економічного співробітництва.

"В європейських міжнародних організаціях регіонального формату інтереси Росії полягають у залученні фінансових ресурсів через інструменти організацій, у лобіюванні власних інфраструктурних проектів і збереження присутності на регіональних переговорних майданчиках", – зазначає експерт.

Нагадаємо, у США планують створити центр для ведення інформаційної війни проти Росії і який стежитиме за пропагандистськими кампаніями за кордоном, аналізуватиме їх та протистоятиме фейкам.

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