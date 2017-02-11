Россия использует международные организации для усиления своего влияния в Европе - эксперт

По словам Е.Снигыр, Россия использует организации в различных целях, в зависимости от их формата. Через крупные организации с приоритетом выработки основ коллективной политики Россия легитимизирует в европейском дискурсе свое видение международного порядка. Среди таких организаций ОБСЕ и Совет Европы.

Обе организации, по словам эксперта, имеют ограниченное влияние на Россию. Наибольшей санкцией в Совете Европы является исключение России из своего состава, однако Совет никогда не пойдет на такой шаг. Единственными мерами воздействия на Россию в таких организациях являются резолюции, не императивные, а которые наносят только репутационные потери. Влияние России в ОБСЕ значительно уменьшилось за последние годы, однако Россия все равно рассматривает ее как инструмент контроля над решениями государств Европы в сфере безопасности. В то же время, ОБСЕ единственная организация, которая информирует международное сообщество о ходе событий на востоке Украины. Региональные организации используются по другому принципу и с другими мотивами. Е.Снигыр рассматривает организации такого типа на примере Совета государств Балтийского моря и Организации Черноморского экономического сотрудничества.

"В европейских международных организациях регионального формата интересы России заключаются в привлечении финансовых ресурсов через инструменты организаций, в лоббировании собственных инфраструктурных проектов и сохранении присутствия на региональных переговорных площадках", - отмечает эксперт.

Напомним, в США планируют создать центр для ведения информационной войны против России и который будет следить за пропагандистскими кампаниями за рубежом, анализировать их и противостоять фейкам.