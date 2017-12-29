Росія використовує 40 кораблів під час навчань в окупованому Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В окупованому Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту РФ відпрацьовують завдання, пов’язані з підготовкою до далекого походу, застосування озброєння та технічних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Прес-служба Південного військового округу Росії 28 грудня опублікувала повідомлення, де вказано: “Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони”.
Також у прес-службі визначили основні завдання навчань, а саме: “забезпечення прийому в бойовий склад ЧФ нових кораблів, а також виконання завдань у складі постійного з’єднання ВМФ у Середземному морі”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, “глава” анексованого Російською Федерацією Криму Сергій Аксьонов вважає правильним будівництво інженерного загородження на півночі півострова на російсько-українській ділянці кордону.