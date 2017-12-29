Россия использует 40 кораблей во время учений в оккупированном Севастополе

Пресс-служба Южного военного округа России 28 декабря опубликовала сообщение, где указано: “Экипажи проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны”.

Также в пресс-службе определили основные задачи учений, а именно: “обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море”.

Напомним, как сообщал УНН, “глава” аннексированного Российской Федерацией Крыма Сергей Аксенов считает правильным строительство инженерного заграждения на севере полуострова на российско-украинском участке границы.