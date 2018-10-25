Росія використовуватиме українських політв’язнів перед виборами - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Росія використовуватиме питання українських політв’язнів перед наступними президентськими і парламентськими виборами. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Росія використовує наших політв’язнів як, якщо хочете, товар, намагається гратись цим з нашими друзями та партнерами, як засіб тиску. І буде 100% використовувати це перед наступними виборами, президентськими і парламентськими. Тобто це абсолютно свідома стратегія Росія”, — підкреслив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, у вересні 2018 року представники РФ в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на українських політв’язнів.
Українська сторона у Мінську поінформувала представників РФ і ОБСЄ щодо звернень 22 росіян, засуджених в Україні, до президента РФ Володимира Путіна з проханням перемістити їх у РФ в обмін на українців в російських тюрмах.