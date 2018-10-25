Россия будет использовать украинских политзаключенных перед выборами - Климкин

"Россия использует наших политзаключенных как, если хотите, товар, пытается играть этим с нашими друзьями и партнерами, как средство давления. И будет 100% использовать это перед следующими выборами, президентскими и парламентскими. То есть это совершенно сознательная стратегия Россия", - подчеркнул П.Климкин.

Как сообщал УНН, в сентябре 2018 года представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Украинская сторона в Минске сообщила представителям РФ и ОБСЕ об обращениях 22 россиян, осужденных в Украине, к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ в обмен на украинцев в российских тюрьмах.