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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110530 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 118591 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157479 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149186 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138803 просмотра

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Россия будет использовать украинских политзаключенных перед выборами - Климкин

Россия будет использовать украинских политзаключенных перед выборами - Климкин

Киев  •  УНН

 • 9205 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Россия будет использовать вопрос украинских политзаключенных перед следующими президентскими и парламентскими выборами. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Россия использует наших политзаключенных как, если хотите, товар, пытается играть этим с нашими друзьями и партнерами, как средство давления. И будет 100% использовать это перед следующими выборами, президентскими и парламентскими. То есть это совершенно сознательная стратегия Россия", - подчеркнул П.Климкин.

Как сообщал УНН, в сентябре 2018 года представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Украинская сторона в Минске сообщила представителям РФ и ОБСЕ об обращениях 22 россиян, осужденных в Украине, к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ в обмен на украинцев в российских тюрьмах.

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