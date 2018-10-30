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Росія відмовилася від суперечки з ЄС про імпорт свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Росія заблокувала запит про створення спеціальної групи експертів Світової організації торгівлі (СОТ) для розгляду спору з Європейським союзом про імпорт свиней і свинини з ЄС. Про це повідомили в Мінекономрозвитку РФ, передає УНН.

Створення групи експертів запросив Брюссель. На думку Європейського союзу, Росія не виконує рішення апеляційного органу СОТ щодо обмежень на імпорт свиней і свинини.

Росія назвала цей крок необгрунтованим. На думку Москви, обмежувальні заходи ввели у відповідності до правил організації в грудні 2017 року.

Россільгоспнагляд в 2014 році заборонив поставки цієї продукції в зв'язку із зараженням африканською чумою свиней (АЧС) на території Європи. ЄС вирішив оскаржити це рішення і звернувся до СОТ. Заборона на ввезення в Росію свинини призвела до скорочення експорту ЄС на 25%, а також зниження цін на цей продукт.

У 2016 році фахівці СОТ зробили висновок, що заборона Росії неправомірна. Вона порушує норми угоди про санітарні норми. Росія подала апеляцію, але програла справу.

Як писав УНН, Росія вважає Україну винною в поширенні АЧС в ЄС.

Глава Держпродспоживслужби України Володимир Лапа, в свою чергу, не виключив, що саме Росія може бути винна в тому, що АЧС охопило всю Україну. Про це він заявив в лютому минулого року, пояснивши свою позицію тим, що заражені АЧС дикі кабани нібито перетинали український кордон з боку РФ. Тоді висловлювання українського чиновника розкритикували деякі депутати ВР, порадивши Лапі не винних шукати, а реально боротися з вірусом.

Уточнимо, що з початку року в Україні вже було зареєстровано понад 120 нових спалахів АЧС.

Додамо, що за словами нардепа Сергія Тригубенка, на сьогодні темпи поширення АЧС в Україні практично не знижуються. Знижується тільки кількість поголів'я свиней, і зростають збитки вітчизняних фермерів.

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