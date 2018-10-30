Россия отказалась от спора с ЕС об импорте свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Россия заблокировала запрос о создании третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) для рассмотрения спора с Европейским союзом об импорте свиней и свинины из ЕС. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ, передает УНН.
Создание третейской группы запросил Брюссель. По мнению Европейского союза, Россия не выполняет решение апелляционного органа ВТО касательно ограничений на импорт свиней и свинины.
Россия назвала этот шаг необоснованным. По мнению Москвы, ограничительные меры ввели в соответствии с правилами организации в декабре 2017 года.
Россельхознадзор в 2014 году запретил поставки этой продукции в связи с заражением африканской чумой свиней (АЧС) на территории Европы. ЕС решил оспорить это решение и обратился в ВТО. Запрет на ввоз в Россию свинины привел к сокращению экспорта ЕС на 25%, а также снижению цен на этот продукт.
В 2016 году специалисты ВТО заключили, что запрет России неправомерный. Он нарушает нормы соглашения о санитарных нормах. Россия подала апелляцию, но проиграла дело.
Как писал УНН, Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.
Глава Госпродпотребслужбы Украины Владимир Лапа, в свою очередь, не исключил, что именно Россия может быть виновата в том, что АЧС охватило всю Украину. Об этом он заявил в феврале прошлого года, пояснив свою позицию тем, что зараженные АЧС дикие кабаны якобы пересекали украинскую границу со стороны РФ. Тогда высказывание украинского чиновника раскритиковали некоторые депутаты ВР, посоветовав Лапе не виновного искать, а реально бороться с вирусом.
Уточним, что с начала года в Украине уже было зарегистрировано более 120 новых вспышек АЧС.
Добавим, что по словам нардепа Сергея Тригубенко, на сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.