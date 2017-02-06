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С.Тригубенко: перекладывать ответственность за АЧС на "агентов Кремля" - это уже слишком

Киев • УНН

 • 7652 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вместо того, чтобы перекладывать ответственность за распространение в Украине африканской чумы свиней на "агентов Кремля" Госпродпотребслужбе, нужно осуществлять реальные шаги к решению проблемы, в частности, запустить работу мобильных групп реагирования на АЧС. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель Подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

С.Тригубенко: перекладывать ответственность за АЧС на "агентов Кремля" - это уже слишком

"В.Лапа не исключил, что именно Россия сейчас виновата в том, что АЧС охватило всю Украину. Долго думал писать ли по этому поводу, но все же решил сказать пару слов. Я понимаю, когда РФ обвиняют в агрессии, аннексии и ведении информационной войны на территории нашего государства. Однако, перекладывать ответственность за АЧС на "агентов Кремля" - это уже слишком. Даже если больной чумой дикий кабан и правда забежал на территорию Украины со стороны российской границы, представить, что его целенаправленного к нам загоняли - крайне сложно", - написал С.Тригубенко.

Нардеп отметил, что в любом случае Госпродпотребслужба должна выполнять свои обязанности, то есть профессионально реагировать на возбудители АЧС и профессионально принимать меры для ее локализации.

"А даже если и так, то, что мешало нашей Госпродпотребслужбе, уполномоченным чиновникам, представителям местной власти профессионально реагировать на возбудитель чумы и профессионально принимать меры для ее локализации. Два года наши контролеры работали статистами и только отчитывались об измученном смертельной усталостью АЧС скоте. Два года мы наблюдали немощь и некомпетентность ответственных служб стабилизировать ситуацию. Эти же два года мы десятками тысяч голов уничтожали свое хозяйство и делали вид, что пишем сверхважные законы, которые вот-вот позволят нам преодолеть АЧС... И тут, вдруг оказывается, что все это - происки "агентов Кремля"?

Но кто виноват в уничтожении ветслужбы, ветмилиции и санэпидемстанции без всякой альтернативы этим органам? Кто виноват в том что Госпродпотребслужба, реформируясь, не смогла одновременно удержать контроль на рынке животноводства? Кто виноват в том, что за время эпидемии АЧС не было принято ни одного действующего решения или шага вроде срочного распоряжения по усилению контроля за идентификацией животных?", - Отметил С.Тригубенко.

Политик отметил, что Госпродпотребслужбе стоит запустить работу мобильных групп реагирования на АЧС и обеспечить их оборудованием и профессиональными ветеринарами.

"Госпродпотребслужбе все же время признать свою несостоятельность. И вместо перекладывания ответственности на кого стоит запустить работу мобильных групп реагирования на АЧС. И желательно оснастить их хоть минимальным пакетом оборудования для проведения лабораторных исследований и включить в их состав действительно профессиональных ветеринаров", - написал С.Тригубенко.

Напомним, проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина несет колоссальные убытки.

Также напомним, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.

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