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С.Тригубенко: перекладати відповідальність за АЧС на «агентів Кремля» - це вже занадто

Київ • УНН

 • 7652 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Замість того, щоб перекладати відповідальність за поширення в Україні африканської чуми свиней на “агентів Кремля” Держпродспоживслужбі, потрібно вживати реальних кроків до вирішення проблеми, зокрема, запустити роботу мобільних груп реагування на АЧС. Про це своїй сторінці у Facebook написав Голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

С.Тригубенко: перекладати відповідальність за АЧС на «агентів Кремля» - це вже занадто

“В.Лапа не виключив, що саме Росія наразі винна у тому, що АЧС охопило всю Україну. Довго думав чи писати з цього приводу, та все ж вирішив сказати пару слів. Я розумію, коли РФ звинувачують в агресії, анексії і веденні інформаційної війни на теренах нашої держави. Проте, перекладати відповідальність за АЧС на "агентів Кремля“ — це вже занадто. Навіть якщо хворий на чуму дикий кабан і правда забіг на територію Україні збоку російського кордону, уявити, що його цілеспрямованого до нас заганяли — вкрай складно”, — написав С.Тригубенко.

Нардеп наголосив, що у будь-якому випадку Держпродспоживслужба мала б виконувати свої обов’язки, тобто фахово реагувати на збудники АЧС і професійно вживати заходів задля її локалізації.

“А навіть якщо і так, то, що заважало нашій Держпродспоживслужбі, уповноваженим чиновникам, представникам місцевої влади фахово реагувати на збудник чуми і професійно вживати заходів задля його локалізації. Два роки наші контролери працювали статистами та лише звітували про зморену АЧС худобу. Два роки ми спостерігали неміч і некомпетентність відповідальних служб стабілізувати ситуацію. Ці ж самі два роки ми десятками тисяч голів нищили своє господарство та робили вигляд, що пишемо надважливі закони, які ось-ось дозволять нам побороти АЧС... І тут, раптом виявляється, що все це — підступи "агентів Кремля“?

Але ж хто винен у знищенні ветслужби, ветміліції і санепідемстанції без жодної альтернативи цим органам? Хто винен у тому що Держпродспоживслужба, реформуючись, не спромоглася одночасно втримати контроль на ринку тваринництва ? Хто винен у тому, що за час епідемії АЧС не було прийнято жодного діючого рішення чи кроку на кшталт термінового розпорядження з посилення контролю за ідентифікацією товарин?”, — зауважив С.Тригубенко.

Політик наголосив на тому, що Держпродспоживслужбі варто запустити роботу мобільних груп реагування на АЧС та забезпечити їх обладнанням і фаховими ветеринарами.

“Держпродслужбі таки час визнати свою неспроможність. І замість перекладання відповідальності на когось, варто запустити роботу мобільних груп реагування на АЧС. І бажано оснастити їх хоч мінімальним пакетом обладнання для проведення лабораторних досліджень та включити до їх складу дійсно фахових ветеринарів”, — написав С.Тригубенко.

Нагадаємо, проект постанови про запровадження мобільних груп реагування на АЧС до КМУ ще не переданий.

При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків

Також нагадаємо, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться

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