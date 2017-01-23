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Росія відмовилась подавати свою делегацію в ПАРЄ – В.Ар’єв

Росія відмовилась подавати свою делегацію в ПАРЄ – В.Ар’єв

Київ • УНН

 • 11715 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Російська Федерація відмовилась подавати свою делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Про це повідомив нардеп і Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Офіційно. Росія знову відмовилася подавати свою делегацію в ПАРЄ. Попри зусилля президента ПАРЄ Педро Аграмонта повернути РФ, в Москві зрозуміли що настрої членів ПАРЄ не на їхньому боці. Наша декларація, підписана перед новим роком майже 70 членами Асамблеї це лише довела”, — написав В.Ар’єв.

За його словами, при цьому росіяни поставили умову свого повернення — зміну регламенту ПАРЄ.

“Не Москва, з їхньої точки зору, має змінити політику і відповідати стандартам Ради Європи, а Рада Європи повинна змінитися під них! Чистий цинізм! Але серед європейців є симпатики такого збоченого підходу. І хоча ще рік РФ не буде в ПАРЄ, русскій дух тут буде представлений і нам доведеться поборотися. Результат буде позитивний, якщо до кінця року, у зв’язку з наближенням виборів-2019, наша делегація не розсвариться через внутрішньополітичні суперечки”, — написав В.Ар’єв.

Нагадаємо, у Страсбурзі сьогодні розпочалась зимова пленарна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи.

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