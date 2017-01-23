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Россия отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ - В.Арьев

Россия отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ - В.Арьев

Киев • УНН

 • 11715 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Российская Федерация отказалась подавать свою делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил нардеп и председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Официально. Россия снова отказалась подавать свою делегацию в ПАСЕ. Несмотря на усилия президента ПАСЕ Педро Аграмонта вернуть РФ, в Москве поняли, что настроения членов ПАСЕ не на их стороне. Наша декларация, подписанная перед новым годом почти 70 членами Ассамблеи это лишь доказала ", - написал В.Арьев.

По его словам, при этом россияне поставили условие своего возвращения - изменение регламента ПАСЕ.

"Не Москва, с их точки зрения, должно изменить политику и отвечать стандартам Совета Европы, а Совет Европы должен измениться под них! Чистый цинизм! Но среди европейцев есть сторонники такого извращенного подхода. И хотя еще год РФ не будет в ПАСЕ, русский дух здесь будет представлен и нам придется побороться. Результат будет положительный, если до конца года, в связи с приближением выборов-2019, наша делегация не рассорится через внутриполитические споры ", - написал В.Арьев.

Напомним, в Страсбурге сегодня началась зимняя пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Украинские Национальные Новости

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