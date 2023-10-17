росія відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Держдума рф у першому читанні ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Спікер держдуми в'ячеслав володін заявив, що росія робить це нібито через «безвідповідальне ставлення США до глобальної безпеки». Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ та Reuters.
Цитата
"В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - заявив спікер держдуми рф.
Володін сказав, що в той час, як росія ратифікувала договір 1996 року у 2000 році, Вашингтон не ратифікував його через своє буцімто "безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки".
Спікер держдуми рф зазначив, що "російська федерація зробить все, щоб захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет".
Як стверджує Reuters, попри те, що росія відкликає ратифікацію, вона залишиться підписантом Договору і продовжить співпрацювати з Організацією Договору про заборону ядерних випробувань і глобальною системою моніторингу, яка сповіщає світ про будь-які ядерні випробування.
російські офіційні особи заявляють, що відкликання ратифікації не означає, що рф збирається випробовувати ядерну бомбу. І що вона просто приєднується до позиції США. Однак, як повідомляється, експерти з контролю над озброєннями занепокоєні тим, що росія може наблизитися до відновлення ядерних випробувань.
Додамо
5 жовтня президент росії володимир путін заявив, що ніхто в світі при здоровому глузді не застосує ядерну зброю проти росії, бо потенційні вороги знають про її ядерний арсенал. Однак, якщо хтось наважиться, то відповідь рф на ядерний напад буде неприйнятною для агресора.
Довідково
Пострадянська росія ніколи не проводила ядерних випробувань. Радянський Союз востаннє проводив випробування в 1990 році, а Сполучені Штати - в 1992 році. За п'ять десятиліть між 1945 роком і Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року, за даними ООН, було проведено понад 2 000 ядерних випробувань, з них 1 032 - Сполученими Штатами і 715 - Радянським Союзом.