росія відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Держдума рф у першому читанні ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Спікер держдуми в'ячеслав володін заявив, що росія робить це нібито через «безвідповідальне ставлення США до глобальної безпеки». Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ та Reuters.