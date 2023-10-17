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россия отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Киев • УНН

 • 266951 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Госдума рф в первом чтении приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер госдумы вячеслав волин заявил, что россия делает это якобы из-за «безответственного отношения США к глобальной безопасности». Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ и Reuters.

россия отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Цитата

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил спикер госдумы рф.

володин сказал, что в то время, как россия ратифицировала договор 1996 года в 2000 году, Вашингтон не ратифицировал его из-за своего якобы "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".

Спикер госдумы рф отметил, что "российская федерация сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет".

Как утверждает Reuters, несмотря на то, что россия отзывает ратификацию, она останется подписантом Договора и продолжит сотрудничать с Организацией Договора о запрещении ядерных испытаний и глобальной системой мониторинга, которая оповещает мир о любых ядерных испытаниях.

российские официальные лица заявляют, что отзыв ратификации не означает, что рф собирается испытывать ядерную бомбу. И что она просто присоединяется к позиции США. Однако, как сообщается, эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что россия может приблизиться к возобновлению ядерных испытаний.

Добавим

5 октября президент россии владимир путин заявил, что никто в мире в здравом уме не применит ядерное оружие против россии, потому что потенциальные враги знают о ее ядерном арсенале. Однако, если кто-то решится, то ответ рф на ядерное нападение будет неприемлемым для агрессора.

Справочно

Постсоветская россия никогда не проводила ядерных испытаний. Советский Союз в последний раз проводил испытания в 1990 году, а Соединенные Штаты - в 1992 году. За пять десятилетий между 1945 годом и Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, по данным ООН, было проведено более 2 000 ядерных испытаний, из них 1 032 - Соединенными Штатами и 715 - Советским Союзом.

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