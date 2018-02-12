Росія в будь-який момент може загострити ситуацію в Україні – Порошенко

“У Путіна в Україні стільки армії, що він у будь-який момент може сприяти загостренню становища, якщо йому заманеться. Я одного разу розповідав канцлеру Меркель: Ви можете собі уявити, що на Сході Україні наразі перебуває більше танків, аніж є в наявності у Бундесверу? На цій невеликій території розташовано 600 танків”, — сказав Петро Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодитися на формування “великої коаліції” з консерваторами.