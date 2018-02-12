Росія в будь-який момент може загострити ситуацію в Україні – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко зазначає, що Росія може в будь-який момент спробувати загострити ситуацію в Україні, про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, за посиланням на прес-службу АП передає УНН.
“У Путіна в Україні стільки армії, що він у будь-який момент може сприяти загостренню становища, якщо йому заманеться. Я одного разу розповідав канцлеру Меркель: Ви можете собі уявити, що на Сході Україні наразі перебуває більше танків, аніж є в наявності у Бундесверу? На цій невеликій території розташовано 600 танків”, — сказав Петро Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодитися на формування “великої коаліції” з консерваторами.