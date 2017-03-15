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Росія у Мінську ставить політичні питання перед безпековими - Д.Оліфер

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Російська сторона у Мінську ставить рішення політичних питань перед вирішенням безпекових. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.

"На жаль, російська сторона ставить вирішення політичних питань перед рішенням блоку питань з безпеки - повне і стійке припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь з території України", - написала вона.

Вона додала, що з великими труднощами в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення заручників.

Як повідомляв УНН, у вересні минулого року Президент України Петро Порошенко заявив, що не може бути й мови про врегулювання ситуації на Донбасі, поки тримають обстріли, а місія ОБСЄ не має доступу до окупованої частини території.

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