Росія у Мінську ставить політичні питання перед безпековими - Д.Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Російська сторона у Мінську ставить рішення політичних питань перед вирішенням безпекових. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
"На жаль, російська сторона ставить вирішення політичних питань перед рішенням блоку питань з безпеки - повне і стійке припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь з території України", - написала вона.
Вона додала, що з великими труднощами в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення заручників.
Як повідомляв УНН, у вересні минулого року Президент України Петро Порошенко заявив, що не може бути й мови про врегулювання ситуації на Донбасі, поки тримають обстріли, а місія ОБСЄ не має доступу до окупованої частини території.