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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 20:55 • 118610 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 133549 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140660 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106958 просмотра

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Россия в Минске ставит политические вопросы перед вопросами безопасности - Д.Олифер

Россия в Минске ставит политические вопросы перед вопросами безопасности - Д.Олифер

Киев • УНН

 • 10150 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Российская сторона в Минске ставит решение политических вопросов перед решением вопросов безопасности. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

"К сожалению, российская сторона ставит решение политических вопросов перед решением блока вопросов по безопасности - полное и устойчивое прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений с территории Украины", - написала она.

Она добавила, что с большим трудом в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников.

Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может быть и речи об урегулировании ситуации на Донбассе, пока продолжаются обстрелы, а миссия ОБСЕ не имеет доступа к оккупированной части территории.

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