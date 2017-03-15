Россия в Минске ставит политические вопросы перед вопросами безопасности - Д.Олифер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Российская сторона в Минске ставит решение политических вопросов перед решением вопросов безопасности. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.
"К сожалению, российская сторона ставит решение политических вопросов перед решением блока вопросов по безопасности - полное и устойчивое прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений с территории Украины", - написала она.
Она добавила, что с большим трудом в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников.
Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может быть и речи об урегулировании ситуации на Донбассе, пока продолжаются обстрелы, а миссия ОБСЕ не имеет доступа к оккупированной части территории.