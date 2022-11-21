росія тримає у Чорному морі один ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Цитата

"Станом на 21.11.2022 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 4 ракет", - вказали у ВМС ЗСУ.

Деталі

За даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі, у Середземному морі - тримає 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

Нагадаємо

Речник Одеської ОВА нагадав про мінну небезпеку.