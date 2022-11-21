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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 81767 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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«Калібр» (сімейство ракет)

росія тримає у Чорному морі один ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

росія тримає у Чорному морі один ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 284612 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські окупанти тримають у Чорному морі один корабель-носій 4 крилатих ракет "Калібр", повідомляє ВМС ЗС України, пише УНН.

Цитата

"Станом на 21.11.2022 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 4 ракет", - вказали у ВМС ЗСУ.

Деталі

За даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі, у Середземному морі - тримає 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

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