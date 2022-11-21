россия держит в Черном море один ракетоноситель "Калибров" - ВМС ВСУ

Цитата

"По состоянию на 21.11.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп – 4 ракет", - указали в ВМС ВСУ.

Детали

По данным ВМС ВСУ, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля, в Средиземном море - держит 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.

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