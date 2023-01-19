росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв: ОК "Південь" попереджає про загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Наразі в Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів, 6 з яких – ракетоносії. Загальний залп – 40 ракет типу “Калібр”. Про це повідомив спікер оперативного командування “Південь” Владислав Назаров, передає УНН.
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«Незважаючи на потужний шторм, ворог продовжує тримати значне корабельне угруповання в Чорному морі. З 11 бойових кораблів – 6 ракетоносіїв, серед яких 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може бути до 40 ракет. Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Не нехтуйте заходами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряної тривоги, переходьте в укриття», – повідомив Назаров у Telegram.
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Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Одеській області ризик ракетних та авіаційних ударів ворога по цивільній інфраструктурі залишається високим.