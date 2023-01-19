россия держит в Черном море 6 ракетоносцев: ОК "Юг" предупреждает об угрозе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На данный момент в Черном море находится 11 вражеских кораблей, 6 из которых – ракетоносители. Общий залп – 40 ракет типа “Калибр”. Об этом сообщил спикер оперативного командования “Юг” Владислав Назаров, передает УНН.
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«Несмотря на мощный шторм, враг продолжает держать значительную корабельную группировку в Черном море. Из 11 боевых кораблей – 6 ракетоносцев, среди которых 2 подводных. Общий залп "Калибров" может быть до 40 ракет. Угроза ракетных ударов остается актуальной. Не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно и четко реагируйте на сигналы воздушной тревоги, переходите в укрытие», – сообщил Назаров в Telegram.
Напомним
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одесской области риск ракетных и авиационных ударов врага по гражданской инфраструктуре остается высоким.