Росія тисне на О.Лукашенка, щоб розмістити свої віськові бази на території Білорусі - політик
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Росія буде тиснути на президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб він дозволив розмістити російські військові бази на території країни. Про це в ефірі "5 каналу" заявив співголова Білоруської демократичної партії Віталій Римашевський, передає УНН.
"Готують суспільну свідомість росіян до того, що проти Білорусі російська влада запроваджуватиме нові економічні санкції, але це підготовка громадської думки. Скорочення економічних дотацій щодо Білорусі йдуть, білоруську продукцію часто не пускають до Росії з надуманих причин. Воно пов'язане з тим, що росіяни швидше за все будуть тиснути на Олександра Лукашенка з тим, щоб він дозволив розміщення російських військових об'єктів, військових баз на території Білорусії і пішов на подальші поступки в плані здачі суверенітету Республіки Білорусь. Сьогодні він цього не хоче робити та розуміє це як загрозу особистій безпеці, але тим не менш Росія тисне", - розповів В.Римашевський.
Нагадаємо, голова ФСБ Росії Олександр Бортников розпорядився встановити прикордонну зону на кордоні Росії з Білорусією. Наказ набере чинності з 7 лютого.
Раніше, 9 січня, Білорусь запровадила безвізовий в’їзд для громадян 80 держав, включаючи країни Євросоюзу і США. Нові правила дозволяють громадянам цих країн перебувати у Білорусі до п’яти днів, за умови в’їзду у країну через аеропорт Мінська.
Раніше прикордонних зон на кордонах Росії з Білоруссю не було.