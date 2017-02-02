Россия давит на А.Лукашенко, чтобы разместить свои военные базы на территории Беларуси - политик

"Готовят общественное сознание россиян к тому, что против Беларуси российские власти будут вводить новые экономические санкции, но это подготовка общественного мнения. Сокращение экономических дотаций по Беларуси идут, белорусскую продукцию часто не пускают в Россию по надуманным причинам. Оно связано с тем, что россияне скорее всего будут давить на Александра Лукашенко с тем, чтобы он разрешил размещение российских военных объектов, военных баз на территории Белоруссии и пошел на дальнейшие уступки в плане сдачи суверенитета Республики Беларусь. Сегодня он этого не хочет делать и понимает это как угрозу личной безопасности, но тем не менее Россия давит ", - рассказал В.Римашевский.

Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией . Приказ вступит в силу с 7 февраля.

Ранее, 9 января, Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан 80 государств, включая страны Евросоюза и США. Новые правила позволяют гражданам этих стран находиться в Беларуси до пяти дней, при условии въезда в страну через аэропорт Минск.

Ранее пограничных зон на границах России с Белоруссией не было.