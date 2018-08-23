Росія та США не домовилися щодо спільної заяви після зустрічі в Женеві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Переговори помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим могли завершитись спільним виступом, проте сторони не спромоглись досягти згоди з питання про втручання РФ у вибори в США. Про це заявив у четвер Болтон на прес-конференції в Женеві, передає кореспондент УНН.
"У нас залишились зони розбіжностей, де ми не бачили особливої корисності у відновленні дискусії", - сказав він.
За словами Болтона, деякі речі американська сторона спочатку має детальніше розглянути на рівні уряду США, так само має зробити й інша сторона.
"Секретар Патрушев матиме власну прес-конференцію пізніше. Можливо, ми мали б спільну заяву, але я відчував, що важливо відзначити втручання у виборчий процес (у США – ред.), про яке ми неодноразово говорили під час сьогоднішніх консультацій, які тривали понад 5 годин. Але ми були не в змозі досягти згоди щодо цього. Отже, ми вирішили, що кожен виступатиме окремо", - розповів помічник президента США.
Як повідомляв УНН, минулого тижня прес-секретар Білого Дому заявила, що Джон Болтон зустрінеться з представниками України, Ізраїлю та РФ.