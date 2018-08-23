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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия и США не договорились о совместном заявлении после встречи в Женеве

Киев • УНН

 • 8002 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Переговоры помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым могли завершиться совместным выступлением, однако стороны не смогли достичь согласия по вопросу о вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом заявил в четверг Болтон на пресс-конференции в Женеве, передает корреспондент УНН.

Россия и США не договорились о совместном заявлении после встречи в Женеве

"У нас остались зоны разногласий, где мы не видели особой полезности в восстановлении дискуссии", - сказал он.

По словам Болтона, некоторые вещи американская сторона сначала должна подробно рассмотреть на уровне правительства США, что так же должна сделать и другая сторона.

"Секретарь Патрушев проведет собственную пресс-конференцию позже. Возможно, мы могли б сделать совместное заявление, но я чувствовал, что важно отметить вмешательств в избирательный процесс (в США - ред.), о котором мы неоднократно говорили во время сегодняшних консультаций, которые длились более 5 часов. Но мы были не в состоянии достичь согласия по этому поводу. Итак, мы решили, что каждый будет выступать отдельно", - рассказал помощник президента США.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого Дома заявила, что Джон Болтон встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.

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