Россия и США не договорились о совместном заявлении после встречи в Женеве

"У нас остались зоны разногласий, где мы не видели особой полезности в восстановлении дискуссии", - сказал он.

По словам Болтона, некоторые вещи американская сторона сначала должна подробно рассмотреть на уровне правительства США, что так же должна сделать и другая сторона.

"Секретарь Патрушев проведет собственную пресс-конференцию позже. Возможно, мы могли б сделать совместное заявление, но я чувствовал, что важно отметить вмешательств в избирательный процесс (в США - ред.), о котором мы неоднократно говорили во время сегодняшних консультаций, которые длились более 5 часов. Но мы были не в состоянии достичь согласия по этому поводу. Итак, мы решили, что каждый будет выступать отдельно", - рассказал помощник президента США.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого Дома заявила, что Джон Болтон встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.