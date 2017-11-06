Росія та Італія постачатимуть літаки SSJ-100 в Європу

Глава Росавіації Олександр Нерадько і керівник Національного управління цивільної авіації Італії (ENAC) Алесії Куаранте підписали графік процедур реалізації двосторонньої угоди з підтримки льотної придатності літаків.

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"Документ формалізує визнання італійською стороною системи сертифікації виробництва авіаційної техніки в Росії і дозволяє безперешкодно здійснювати експортні поставки повітряних суден SSJ100 європейським замовникам", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія і Італія планують укласти договір щодо постачання SSJ-100 в Європу.