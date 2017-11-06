Россия и Италия будут поставлять самолеты SSJ-100 в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Россия и Италия договорились о поставках самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) европейским заказчикам. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Росавиации, передает УНН.
Глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) Алесио Куаранте подписали график процедур реализации двустороннего соглашения по поддержке летной годности самолетов.
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"Документ формализует признание итальянской стороной системы сертификации производства авиационной техники в России и позволяет беспрепятственно осуществлять экспортные поставки воздушных судов SSJ100 европейским заказчикам", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия и Италия планируют заключить соглашение о поставке SSJ-100 в Европу.