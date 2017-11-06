Россия и Италия будут поставлять самолеты SSJ-100 в Европу

Глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) Алесио Куаранте подписали график процедур реализации двустороннего соглашения по поддержке летной годности самолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР за 17 лет получила из России 3 тыс. противотанковых комплексов "Фагот"

"Документ формализует признание итальянской стороной системы сертификации производства авиационной техники в России и позволяет беспрепятственно осуществлять экспортные поставки воздушных судов SSJ100 европейским заказчикам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Италия планируют заключить соглашение о поставке SSJ-100 в Европу.