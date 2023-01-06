росія та білорусь продовжили навчання до 16 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Навчання збройних сил росії та білорусі продовжено щонайменше до 16 січня. Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 7-8 січня стануть вихідними днями для деяких полігонів.
Також деякі полігони, на яких сконцентровані зс рф, були без вихідних: «Осиповицький», «Доманове» і «Лепельський».
Загалом, подовження навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд: з 09 січня і до:
227 загальновійськовий полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 14.01;
Полігон «Гожський» 6 омбр. (Гродненський район) до 15.01;
Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 14.01;
Полігон «Осиповицький» 51 абр. (Осиповицький район) до 15.01;
212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 13.01;
230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лесновський» (Барановицький район) до 16.01;
174 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) до 15.01;
Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 15.01.
Зазначається, що чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 37 тижнів.
Цитата
“Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.
Додамо
У білорусі заявили, що спільне угруповання військ із рф до "захисту союзної держави" готове.