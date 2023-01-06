россия и беларусь продлили учения до 16 января

Детали

Отмечается, что об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 7-8 января станут выходными днями для некоторых полигонов.

Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ были без выходных: «Осиповичский», «Доманово» и «Лепельский».

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 09 января и до:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 14.01;

Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 15.01;

Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 14.01;

Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 15.01;

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 13.01;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 16.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 15.01;

Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 15.01.

Отмечается, что очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 37 недель.

Цитата

“Беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта”, — говорится в сообщении.

Добавим

В беларуси заявили, что совместная группировка войск с рф к "защите союзного государства" готова.